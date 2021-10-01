Разумков назвав причину своєї відсутності в Трускавці

Разумков так і не потрапить в Rixos в Трускавці. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що його поїздка до Трускавця могла б змінити ставлення фракції "Слуга народу" до його можливої відставки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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Голова парламенту так і не дочекався запрошення на виїзне засідання фракції, але вважає, що міг би вплинути на ситуацію, якби він був там.

"Сьогодні немає керівництва фракції, я думаю, вони б точно змогли відповісти, чому мене, а якщо йдеться про моє питання, не змогли запросити до Трускавця. Я думаю, їм було б легше, і я міг би пояснити. Але, можливо, це якось змінило б розстановку сил і це внесло б корективи в їхні плани", – сказав Разумков.

Зазначимо, нещодавно голова фракції "СН" Давид Арахамія дуже просто пояснив, що Разумкова не запросили до Трускавця, тому що він не член фракції (спікер позафракційний депутат).

Відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

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Нагадаємо, з'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya. Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський.