Розмова Байдена із Зеленським – у США назвали точну дату

Байден розповість Зеленському, як пройшли переговори з Путіним. Колаж "Сьогодні"

Президенти США та України проведуть телефонну розмову у четвер, 9 грудня. Про це повідомив радник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван. Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден поговорить із президентом Зеленським у четвер", – сказав він.

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За його словами, Байден вже поінформував лідерів провідних країн Європи про підсумки переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Також зараз продовжуються контакти Вашингтона з посольствами країн-членів НАТО, ЄС та ключових союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Після дзвінка він поговорив з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, щоб повідомити їх про перебіг розмови", – сказав Салліван.

Як ми вже писали, увечері 6 грудня Зеленський провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У Вашингтоні ще раз нагадали про безальтернативність Мінських угод, як єдиного способу для припинення війни.

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Розмова Байдена та Путіна щодо України