Розслідування по Медведчуку завершено: відеозвернення Венедіктової

У Венедіктової погані для Медведчука новини - справа наближається до суду. Колаж "Сьогодні"

Генеральна прокуратура завершила розслідування у справі про держзраду народного депутата Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом. Матеріали слідства будуть передані адвокатам для ознайомлення, після чого справа піде в суд.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", – заявила вона.

Венедіктова зазначила, що матеріали сьогодні будуть відкриті тільки по Медведчуку, а стосовно іншого підозрюваного парламентарія Тараса Козака матеріали слідства будуть виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, "хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені".

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"Сьогодні ми можемо з впевненістю казати, що відповідальність перед законом в Україні більше не залежить від мандатів чи статусу, медіаімперій чи статків – правоохоронна система на ділі руйнує касту недоторканих. Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки і перешкоджання роботі. Прокуратура не грає в політику, а захищає закон. Ми зібрали докази і ми готові йти із ними до суду", – сказала генпрокурор.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Нагадаємо, Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їхній підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з Медведчука .

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".