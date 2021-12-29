Раніше, ніж думали: Путін та Байден проведуть переговори 30 грудня

Перед зустріччю заплановані переговори, про це раніше не анонсувалося / Фото: Колаж: Сьогодні

Телефонна розмова президента США Джо Байдена та глави російської держави Володимира Путіна раптово відбудеться 30 грудня. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Адміністрація американського лідера зробила заяву про майбутні переговори.

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"Адміністрація Байдена продовжує проводити активну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною", – заявила прессекретар Ради національної безпеки США Емілі Горн.

Також переговори підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Президент США у розмові з Путіним планує обговорити майбутні переговори РФ та США, контакти РФ з НАТО та ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.

Переговори Росія – НАТО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори про гарантії безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, за день до саміту Росія – НАТО. Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ – НАТО 12 січня.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має відкинути вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.