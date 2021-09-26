Уже попрощалися з Меркель? А даремно! – канцлер Німеччини ще побуде при владі

Від того, як лідери передвиборчих перегонів, включаючи фаворита Олафа Шольца зможуть швидко домовитися про коаліцію, буде залежати, коли піде Меркель / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У Німеччині закінчується агітаційна кампанія, яка повинна завершитися виборах 26 вересня, формуванням нового уряду і відходом на спокій Ангели Меркель. Останні рейтинги свідчать, що наступник канцлера-довгожителя – Армін Лашет не заручиться підтримкою явної більшості електорату, щоб особисто сформувати уряд. Це означає, що фрау Меркель ще якийсь час буде керувати Німеччиною і впливати на процеси в Євросоюзі.

Про це пишуть аналітики більшості західних видань, включаючи CNN.

Рейтинг

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Рейтинг провідних німецьких партій станом на вечір п'ятниці, 24 вересня

Станом на 24 вересня, після заключних теледебатів лідерів партій, які проходять в Бундестаг

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 25% підтримки і її рейтинг стоїть на місці вже кілька днів;

Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) почав відігравати свої позиції і зараз має 22%;

Парія "Союз-90"/"Зелені" поки може претендувати лише на 16%;

Вільна демократична партія, яка представляє бізнес, має майже 12%;

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" задовольняється 11%.

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Хто буде домовлятися

Якщо такий результат партії покажуть в день голосування, в результаті кандидат на пост канцлера від СДПН міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (до речі, переможець всіх теледебатів), повинен буде домовлятися з кандидатом від ХДС – прем'єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом, або з лідером "зелених", депутатом Бундестагу Анналеной Бербок. Від того, як швидко вони поділять міністерські портфелі і буде залежати, як швидко Ангела Меркель передасть свої справи і відправиться відпочивати.

Хто тут новий канцлер ФРН – Армін Лашет (зліва), Олаф Шольц (в центрі) або Анналена Бербок (праворуч)?

"Коаліційний уряд здається неминучим, а тристоронній альянс досить імовірний. І вперше це станеться в Німеччині на національному рівні, що є відображенням зростаючої фрагментації німецької політики, яка також має місце в інших частинах Європи і за її межами", – зазначає видання The Guardian.

Знайдеться місце і популістам?

У переговорний вир теоретично можуть бути втягнуті всі партії, які подолають 5% прохідний бар'єр. Як відзначають аналітики, навіть правопопулістська "Альтернатива для Німеччини".

"Реальна коаліція червоно-зелено-червона (між соціал-демократами, "зеленими" і "лівими") або червоно-зелено-жовта (між соціал-демократами, "зеленими" і лібералами з "Вільної демократичної партії"). Продовжувати "велику коаліцію" (між ХДС і соціал-демократами) ні у кого з партнерів немає сил; для Лашета це було б політичним самогубством, причому не тільки на федеральному рівні, а й з точки зору збереження прем'єрства в Північному Рейні-Вестфалії", – зазначив в коментарі для порталу "Медуза" берлінський політолог, член Соціал-демократичної партії Дмитро Стратіевський.

Виходячи з історії створення коаліції після виборів у 2017 році, коли переговори продовжувалися півроку (і це при непохитному авторитеті Меркель) тут можна очікувати ще більш затяжний процес. А це означає, що Ангела Меркель ще якийсь час побуде канцлером.

Якщо згадати ізраїльський сценарій, де не було стійкої коаліції останні кілька років і буквально кожні півроку проходили нові вибори в Кнесет, то фрау Меркель може затриматися надовго. Є висока ймовірність, що Новий рік німці зустрінуть при Меркель.

Відставка Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі. 5% електорату складають "меркелькіндери", які не жили при інших канцлерах. Результати опитувань свідчать, що майже половина громадян країни не знають, за кого голосувати.

Відставка Меркель може відкрити можливість для Франція отримати лідерство в Європі.

Ангела Меркель підтримує "Північний потік – 2", але вважає важливим, щоб Україна залишалася транзитною країною російського газу після 2024 року, коли закінчиться строк угоди.