Раділа смерті Полякова. У "Слузі народу" просять вигнати Третьякову

Третьякова зганьбилася в історії з Поляковим. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер направила керівництву політсили звернення про виключення з "СН" нардепа Галини Третьякової за її скандальні висловлювання про смерть Антона Полякова.

Про це вона написала в Facebook.

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Її і багатьох інших депутатів обурило, що на тлі жалоби Третьякова дозволила собі неприпустимі і аморальні висловлювання про смерть нардепа.

"Тому я направила депутатське звернення з вимогою від вищого керівництва депутатської фракції "Слуга народу" і політичної ради партії вжити невідкладних заходів та негайно винести на порядок денний найближчого засідання фракції і з'їзду партії питання про виключення пані Третьякової з фракції і політради партії", – написала Буймістер.

Також копію звернення направлять і президенту Володимиру Зеленському.

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Скандал з Третьяковою

8 жовтня, в день смерті Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" поглумилися над смертю депутата, написавши, що "одним ворогом менше".

В той же день Третьякова зганьбилася і новим листуванням про Полякова і попросила депутатів не нагадувати їй про те, що вона входить до комітету, який бореться за права людей.

У Раді вже придумали покарання для Третьякової. Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата відсторонять від пленарних засідань. Але цим може не обмежиться.

Нагадаємо, що і Людмила Буймістер зараз один з головних кандидатів на виключення з "СН". Головним чином через її позицію щодо олігархічного закону.