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Раділа смерті Полякова. У "Слузі народу" просять вигнати Третьякову

Сергій Мартинець
12 жовтня, 11:49
На тлі жалоби Третьякова дозволила собі неприпустимі і аморальні висловлювання про смерть нардепа

Третьякова зганьбилася в історії з Поляковим. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер направила керівництву політсили звернення про виключення з "СН" нардепа Галини Третьякової за її скандальні висловлювання про смерть Антона Полякова.

Про це вона написала в Facebook.

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Її і багатьох інших депутатів обурило, що на тлі жалоби Третьякова дозволила собі неприпустимі і аморальні висловлювання про смерть нардепа.

"Тому я направила депутатське звернення з вимогою від вищого керівництва депутатської фракції "Слуга народу" і політичної ради партії вжити невідкладних заходів та негайно винести на порядок денний найближчого засідання фракції і з'їзду партії питання про виключення пані Третьякової з фракції і політради партії", – написала Буймістер.

Також копію звернення направлять і президенту Володимиру Зеленському.

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Скандал з Третьяковою

Нагадаємо, що і Людмила Буймістер зараз один з головних кандидатів на виключення з "СН". Головним чином через її позицію щодо олігархічного закону.

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