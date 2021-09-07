Рада проведе позачергове засідання через важливе звернення до США

Депутати попросять у США для України особливий статус. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Завтра Верховна Рада о 14:00 проведе позачергове засідання, на якому розгляне лише одне питання – проєкт постанови про звернення парламенту до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника американців поза НАТО (MNNA)".

Відповідне розпорядження видав голова ВР Дмитро Разумков, яке опублікував автор постанови нардеп Олексій Гончаренко.

У проєкті звернення наголошується, що перебування України в "сірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Росією норм міжнародного права загрожуватимуть кожному європейцеві, а з огляду на ядерний шантаж керівництва РФ – і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, посилених волею націй і урядів вільного світу.

Автор документа пропонує поглибити двостороннє партнерство між Україною і США. У міжнародній політиці існує досвід такого партнерства – основний союзник США поза НАТО. Цей статус наданий як державам, які перебувають в стані миру, таким, як Австралія, Нова Зеландія і Японія, так і державам, які перебувають під загрозою військових дій, як Південна Корея, Афганістан або Ізраїль.

Реклама

Також останнім часом відзначається погіршення ситуації з безпекою на Донбасі.

"Верховна Рада України звертається до Конгресу США з проханням про забезпечення надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA)", – йдеться у документі.

Що таке "основний союзник США поза НАТО"

Статус головного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally) вперше з'явився в законодавчому полі США у 1989 році. Спочатку він припускав, що з окремими країнами, що мають стратегічне значення, Вашингтон може укладати договори про спільні військові розробки і дослідження.

Пізніше закон значно розширив дію – статус давав можливість його власникам не тільки брати участь у спільних з американцями науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктах, а й отримувати для цього матеріали і обладнання в кредит, а також фінансування від США для купівлі або оренди оборонного устаткування.

В даний час 17 країн позначені як основні союзники поза НАТО: Афганістан, Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Південна Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, які переваги може отримати Україна у цьому статусі.

Хоча раніше експерти розповідали, що статус особливого союзника США мало що дасть Україні.