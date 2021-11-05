Рада відмовилася тимчасово вигнати Геращенко через "зелених чоловічків"

Депутати не підтримали постанови щодо Геращенко. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада відмовилася відсторонити народного депутата "Європейської солідарності" Ірину Геращенко від участі у п'яти пленарних засіданнях. Відповідний проєкт постанови підтримали лише 190 нардепів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Ірину Геращенко за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії пропонували позбавити права участі у п'яти засіданнях парламенту через її виступ у 2019 році. У вересні того року вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", які захопили Крим.

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Через що скандал?

10 вересня Рада прийняла за основу проєкт закону №1043 про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури". Закон покликаний скасувати норму, за якою один депутат може реєструвати проект постанови про скасування рішень, прийнятих парламентом. Це буде можливо тільки тоді, коли ініціативу підтримають не менше 150 нардепів.

Геращенко з трибуни заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом, нині "зелені чоловічки" захоплюють український парламент".

Зазначимо, що зелений колір був основним у передвиборчій президентській кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", яка отримала більшість місць у Верховній Раді

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Як ми вже писали, сьогодні Верховна Рада відсторонила на п'ять засідань нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову, яка зганьбилася заявою про смерть нардепа Полякова.