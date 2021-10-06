Рада призначила тимчасового спікера для відставки Разумкова

Разумков і Стефанчук поступляться своїм місцем Гетманцеву (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев в четвер вестиме засідання Верховної Ради, коли розглядатиметься питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Відповідне рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримали 239 народних депутатів.

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Йшлося про депутата, який не ставив підпис в підписних листах під відставкою Разумкова.

Кандидатури Гео Лероса, Олексія Гончаренка і Олександра Бакумова не підтримали. До цього "слуга" Юрій Корявченков (Юзик), якого теж запропонували як кандидата, взяв самовідвід.

"Для частини нас, членів фракції, рішення щодо спікера – дуже важке особисте рішення. Нікого краще, ніж Данило Гетманцев, я не знаю для того, щоб головувати на цьому засіданні. Данило Олександрович, як людина нейтральна, проведе це засідання з гідністю, чесно і коректно", – сказав "слуга народу" Микита Потураєв.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.

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