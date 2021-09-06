Рада може розглянути відставки в Кабміні наприкінці вересня – Арахамія

Давид Арахамія розповів про можливі ротації в Кабміні восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада може розглянути питання про кадрові ротації в Кабінеті міністрів України наприкінці вересня 2021 року.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відставки, за часом – це десь в кінці вересня, остання декада", – сказав він.

Арахамія розповів, що протягом літа фракція підготувала "внутрішній рейтинг" всіх членів Кабміну шляхом опитування депутатів.

При цьому він зазначив, що недоцільно називати прізвища кого-небудь з "лідерів і аутсайдерів" цього рейтингу, щоб міністра не "перестали слухатися" підлеглі, оскільки може виникнути загроза зупинки роботи міністерства на два-три тижні.

"Якщо сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, завтра його вже перестануть слухатися в міністерстві... Мені здається, що це – такі ось передчасні заяви – заважає державному управлінню", – підкреслив Арахамія.

Зазначимо, минулого тижня з'явилася інформація, нібито Верховна Рада України може в найближчі кілька місяців відправити у відставку трьох міністрів – міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.

Ми також повідомляли, що 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням.