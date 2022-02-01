"П'ята пташка в Києві!": в Україну прибула чергова партія військової допомоги від США

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала ще 84 тонни боєприпасів/Фото: колаж: Twitter/ Oleksii Reznikov/"Сьогодні"

В Україні 31 січня прибув п'ятий літак з черговою партією військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. На борту повітряного судна понад 80 тонн боєприпасів.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"П'ята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру", — написав Резніков у Twitter.

Міністр оборони наголосив, що це не остання поставка озброєнь із США для України. Резніков уточнив, скільки ще поставок очікують в українському уряді.

"Найближчими днями чекаємо черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", — повідомив міністр.

Військова допомога Україні

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США . Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.

. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння. До України відправлять п'ять тисяч німецьких касок . Поки невідомо, чи це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі.

. Поки невідомо, чи це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі. США хочуть відправити до Європи тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну . За інформацією видання The News York Times, президент США може ухвалити рішення вже цього тижня. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.

. За інформацією видання The News York Times, президент США може ухвалити рішення вже цього тижня. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України. Крім того, до України прибув британський спецназ із новою партією зброї.

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