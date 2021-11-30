Путін заявив, чи піде він на третій президентський термін

Путін ще розмірковує / Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки що обмірковує свої плани на наступні президентські вибори, які заплановані на 2024 рік. При цьому Путін вважає, що якщо він наважиться балотуватися, то піде на третій президентський термін, хоча насправді з 2000 року він обирався на цю посаду вже чотири рази.

Думки Путіна

Хоч із черговими виборами Путін не визначився, проте він упевнений, що наявність у нього такого права стабілізує ситуацію в країні.

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"Відповідно до Конституції я маю право обиратися на новий термін. Наявності у мене права обиратися поки що достатньо. Буду я це робити чи ні – я поки що сам для себе ще не вирішив. Але сама наявність цього права вже стабілізує внутрішньополітичну ситуацію", – сказав він на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе!", відповідаючи на відповідне питання, передає агенція "Інтерфакс".

Ситуація із виборами