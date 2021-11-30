Путін заявив, чи піде він на третій президентський термін

Путін ще розмірковує / Колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки що обмірковує свої плани на наступні президентські вибори, які заплановані на 2024 рік. При цьому Путін вважає, що якщо він наважиться балотуватися, то піде на третій президентський термін, хоча насправді з 2000 року він обирався на цю посаду вже чотири рази.
Думки Путіна
Хоч із черговими виборами Путін не визначився, проте він упевнений, що наявність у нього такого права стабілізує ситуацію в країні.
"Відповідно до Конституції я маю право обиратися на новий термін. Наявності у мене права обиратися поки що достатньо. Буду я це робити чи ні – я поки що сам для себе ще не вирішив. Але сама наявність цього права вже стабілізує внутрішньополітичну ситуацію", – сказав він на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе!", відповідаючи на відповідне питання, передає агенція "Інтерфакс".
Ситуація із виборами
- У 2018 році президентські вибори в Росії були лише формальним всенародним схваленням коронації Володимира Путіна як беззмінного національного вождя.
- Хто зараз може скласти йому конкуренцію – невідомо. У 2015 році за кількасот метрів від Кремля в Москві був застрелений один із найяскравіших опозиціонерів Борис Нємцов.
- Ще один опозиціонер – Олексій Навальний, який пережив отруєння, перебуває зараз у в'язниці.