Путін повідомив, коли подешевшає газ для України

Путін вигадує нові приводи, щоб продавити трубу / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін уже навіть не знає, що запропонувати європейській спільноті, щоб дозволили запуск газопроводу "Північний потік – 2", який порушує норми ЄС щодо енергобезпеки. Тепер він розповідає про економічні блага для всіх країн Європи і навіть для України у разі початку прокачування газу новим трубопроводом.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Як тільки, так відразу

"Щойно ухвалять рішення про початок роботи ("Північного потоку – 2". – Ред.), до Європи відразу почнуть надходити великі додаткові обсяги російського газу. Це, безумовно, відразу вплине і на ціну на ринку, на споті, і всі споживачі тих країн, які споживають російський газ, це відразу відчують на собі. І навіть для тієї ж України це вплине на зниження ціни", – вселяв надії Путін під час наради про проходження осінньо-зимового опалювального сезону в РФ.

Щоправда, за словами господаря Кремля, все залежить не від нього: "Тепер, звичайно, все залежить від наших партнерів – споживачів у Європі та ФРН".

Ситуація

29 грудня стало відомо, що "Газпром" закінчив наповнювати газом другу нитку газопроводу "Північний потік – 2" .

У Києві не дуже й вірять у добрі наміри Москви. Увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський під час відеозустрічі із сенаторами США вимагав продовжити санкційну політику стосовно трубопроводу "Північний потік – 2".

Цього місяця січневі ф'ючерси на газ перевищили позначку у 1600 доларів за тисячу кубометрів. Ціна знову побила свій історичний рекорд.

Загалом на цей момент відомо, що "Північний потік – 2" точно не буде запущений у найближчі півроку, оскільки німецький регулятор не ухвалить рішення про сертифікацію у першій половині 2022 року.