Путін зібрав Радбез РФ по Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін у режимі відеоконференції обговорив із постійними членами Ради Безпеки РФ ситуацію навколо України.

Про це повідомляє сайт Кремля.

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Що обговорили

Як зазначається, на нараді обговорювалася ситуація навколо України "з акцентом на напруження, що провокується ззовні".

"Президент докладно поінформував учасників наради про свої міжнародні контакти цього тижня – очні та телефонні. Відбувся також обмін думками на тему гарантій безпеки для Росії", – йдеться в заяві Кремля.

/ Фото: kremlin.ru

Зазначається, що було зібрано всіх глав силових структур, зокрема військових.

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Загроза вторгнення в Україну з боку РФ

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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