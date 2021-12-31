Останні у 2021 році переговори Путіна та Байдена завершилися – як минула розмова

Дзвінок Путіна застав Байдена далеко від Білого Дому / Колаж "Сьогодні"

Із затримкою на п'ять хвилин у ніч на 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.

Білий дім опублікував фото президента США під час телефонної розмови. Це перше офіційне повідомлення після закінчення переговорів.

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Як раніше повідомлялося, Путін сам попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли йдеться про Росію, прямий діалог між лідером та лідером незамінний". Цей дзвінок Байден прийняв у резиденції у Вілмінгтоні, штат Делавер.

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