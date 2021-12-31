Останні у 2021 році переговори Путіна та Байдена завершилися – як минула розмова

Дзвінок Путіна застав Байдена далеко від Білого Дому / Колаж "Сьогодні"
Із затримкою на п'ять хвилин у ніч на 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.
Білий дім опублікував фото президента США під час телефонної розмови. Це перше офіційне повідомлення після закінчення переговорів.
Як раніше повідомлялося, Путін сам попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли йдеться про Росію, прямий діалог між лідером та лідером незамінний". Цей дзвінок Байден прийняв у резиденції у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Обстановка
- Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти в районі східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.
- 25 грудня газета The New York Times із посиланнями на американські офіційні особи повідомила, що Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення.
- А ще трохи раніше Байден підписав ухвалений Конгресом оборонний бюджет США, де закладено 300 млн доларів на допомогу армії України.
- Попередня розмова Байдена з Путіним відбувся 7 грудня.
- Після перших переговорів у стінах Кремля народилася угода, яке зобов'язує НАТО не приймати Україну, Грузію та Молдову, а також не розміщувати озброєння на теренах країн, які стали членами Альянсу після 1992 року.