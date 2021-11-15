Путін дозволив: Росія купуватиме товари "ДНР" та "ЛНР"

Серйозні торгові партнери / Колаж "Сьогодні"

Росія відкриває ринок для товарів із самопроголошених так званих республік "ЛНР" та "ДНР". Відповідне розпорядження надав російський президент Володимир Путін уряду РФ.

Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

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Всупереч міжнародним стандартам

Путін доручив вжити низку заходів, які пом'якшать умови допуску на російський ринок товарів із непідконтрольних Києву територій України – "ЛНР/ДНР".

Зокрема, Путін доручив Кабміну у місячний строк забезпечити "як виняток на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод" визнання в Росії дійсними сертифікатів про походження товарів, що видаються органами, що діють на цих територіях.

При цьому Путін дозволив допускати таких товаровиробників до участі у держзакупівлях. Крім того, він доручив не застосовувати кількісні обмеження експорту та імпорту стосовно таких товарів.

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Порушення Кремля