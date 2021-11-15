Путін дозволив: Росія купуватиме товари "ДНР" та "ЛНР"

Серйозні торгові партнери / Колаж "Сьогодні"
Росія відкриває ринок для товарів із самопроголошених так званих республік "ЛНР" та "ДНР". Відповідне розпорядження надав російський президент Володимир Путін уряду РФ.
Про це повідомляє російська агенція ТАСС.
Всупереч міжнародним стандартам
Путін доручив вжити низку заходів, які пом'якшать умови допуску на російський ринок товарів із непідконтрольних Києву територій України – "ЛНР/ДНР".
Зокрема, Путін доручив Кабміну у місячний строк забезпечити "як виняток на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод" визнання в Росії дійсними сертифікатів про походження товарів, що видаються органами, що діють на цих територіях.
При цьому Путін дозволив допускати таких товаровиробників до участі у держзакупівлях. Крім того, він доручив не застосовувати кількісні обмеження експорту та імпорту стосовно таких товарів.
Порушення Кремля
- Нагадаємо, в Україні діє Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". За міжнародними законами, з територіями у такому статусі заборонено вступати до економічних відносин.
- Тим часом окупанти почали демонтувати так звані "митні пости" між терористичними "ДНР" та "ЛНР", тим самим створивши свою "вільну економічну зону".
- Як живуть на окупованих територіях в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів стиліст Роман Медний, який на якийсь час повернувся додому до батьків. Ціни постійно зростають швидкими темпами, є продукти з України та Росії, але це все найнижчої якості.