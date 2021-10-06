Путін відмовився платити штраф Україні за газ

Президент Росії Володимир Путін висловився про контракт з Україною / Колаж "Сьогодні"
Росія вирішила не доводити ситуацію з газовим контрактом з Україною до нових санкцій з боку ЄС – президент РФ Володимир Путін заявив, що компанії "Газпром" вигідніше заплатити Україні штраф і збільшити поставки палива в Європу новими трубопроводами, але цього вони робити не будуть.
Про це повідомляє агентство "ТАСС" .
Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд
"Газпром" вважає, що йому економічно доцільніше, вигідніше було б навіть заплатити Україні штраф, але збільшити обсяг прокачування (за новими маршрутами – Авт.) В силу тих обставин, про які я сказав: тиск в трубі, менше виборів СО2, дешевше все виходить – під $ 3 млрд на поточний рік. Але я прошу цього не робити. Потрібно повністю дотримуватися контрактних зобов'язання з транзиту, прокачування газу через територію України... Не потрібно підривати довіру до "Газпрому" як до абсолютно надійного партнера. Я прошу міністра енергетики взяти ці питання на контроль", – заявив Путін під час наради з розвитку паливно-енергетичного комплексу РФ.
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