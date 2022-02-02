Путін не дасть Україні спокою: про "Новоросію" не забув

Геннадій Москаль (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Ексглава Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль оцінив загрозу нового вторгнення Російської Федерації в Україну. На його думку, господар Кремля не забув про проект "Новоросія".

Про це Москаль заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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"Проект "Новоросія" – він Путіним не ліквідований. Автор цього проекту Сурков (Владислав Сурков – колишній перший заступник глави адміністрації президента РФ – Ред.) знову повернувся, наскільки відомо з відкритих джерел, до адміністрації президента Російської Федерації", – заявив він.

За словами Москаля, "проєкт" включає окупацію Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, а також усієї Донецької та Луганської областей.

"Це загроза висить, як меч дамоклів, завжди над Україною, і це треба розуміти", – підсумував він.

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Що відомо про "Новоросію"

Кремль вирішив розіграти карту штучного проекту "Новоросія", щоб створити видимість проросійських настроїв у східних областях України та таким чином легалізувати незаконну окупацію Криму. Про це повідомила експерт із стратегічних комунікацій громадської організації "Інформаційна безпека" Тетяна Попова після "зливу" в інтернет електронного листування Бориса Рапопорта.

Останній у 2000-2014 роках працював на Владислава Суркова, тоді ще кремлівського "куратора" "українського напряму".

Крім того, у листуванні наводиться список російських та українських діячів, через яких йшло фінансування "російської весни" – проросійських провокацій в українських областях, які й призвели до окупації та війни на Донбасі, її жертвами стали тисячі українських військових та мирних жителів.

Також нагадаємо, що сайту "Сьогодні" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Кремль досі не відмовився від ідеї створення "Новоросії" біля нашої країни.