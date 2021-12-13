Путін не нападе на Україну – у США порівняли ситуацію з 2014 роком

Путін готовий далі грати своїми військами біля кордону сусідніх держав, але не нападатиме / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на скупчення російських військ на кордонах України, риторику Кремля та ультиматуми в бік Заходу щодо недопущення розширення НАТО за рахунок сусідів РФ зараз існує далеко не та обстановка, яка може дозволити Володимиру Путіну розв'язати нову війну.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів професор Стенфордського університету Майкл Макфол, який був послом США в Росії до 2014 року та помічником президента США Барака Обами з питань нацбезпеки.

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Інше почуття

"Все ж таки не такого градусу, як це було тоді, у 2014 році. У мене інше відчуття. Зараз поясню чому. По-перше, був тригер для путінської експансії. Я був тоді у Сочі, і Янукович покинув країну та давав свою конференцію у Ростові. Я зрозумів що буде реакція Росії на це. Путін не дозволить, щоб все це залишилося ось так, тому що він дуже мстива людина, він емоційна людина. І він бачить свою Божу місію в тому, щоб відновити Російську імперію. Сьогодні немає такого тригеру. Путін може говорити про те, що Україна хоче захопити Донбас, але це спекуляції. Так само як і те, що ваша країна завтра стане членом НАТО", – наголосив колишній дипломат.

Другий момент, на думку Майкла Макфола – у 2014 році анексія Криму була дуже популярною серед населення Росії, це була велика перемога. Але це дуже різні речі – захопити сьогодні Донбас чи вторгнутися до України.

"У Росії сьогодні дуже маленький ентузіазм стосовно війни. І є реальний парадокс у аргументах Путіна. З одного боку, він стверджує, що українці та росіяни один народ. Але почекайте – якщо ми всі друзі та єдина нація, чому ви атакуєте цих людей? Чому вони вороги, містер Путін? Тобто ви нам пропонуєте воювати фактично зі своїм народом", – аргументує Майкл Макфол.

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