Путін та Лукашенко готують єдину символіку

Про спільну валюту поки що не йдеться. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія та Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки немає.

Про це розповів держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

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"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо об'єднуючий символ, який необхідний. Багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ", – сказав він.

У той же час, розмови про створення єдиної валюти Союзної держави на сьогоднішній день немає.

"Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає", – сказав Мезенцев.

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Нагадаємо, договір про створення Союзної держави був підписаний в грудні 1999 року президентом РФ Борисом Єльциним і Олександром Лукашенком, який тоді займав пост президента Білорусі.

Про що домовилися Путін та Лукашенко

У четвер, 9 вересня, президент Росії Володимир Путін зустрівся у Москві з президентом Білорусі Олександром Лукашенком . За підсумками переговорів глави держав домовилися про узгодження 28 програм щодо так званої Союзної держави, а також про єдину макроекономічну політику, оборонний простір, ринок нафти і газу.

зустрівся у Москві з . За підсумками переговорів глави держав домовилися про узгодження 28 програм щодо так званої Союзної держави, а також про єдину макроекономічну політику, оборонний простір, ринок нафти і газу. Він також додав, що Росія і Білорусь домовилися про єдину макроекономічн політику, єдиний оборонний простір, інтеграцію платіжних систем і гармонізацію грошово-кредитної політики. Дві країни також переходять до єдиної промислової політики і взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень.

Співрозмовники також передбачили створення єдиних ринків нафти та нафтопродуктів, електроенергії та газу. Також російський президент пообіцяв, що ціна на газ для Білорусі на 2022 рік збережеться на рівні цього року. Реклама

Своєю чергою Лукашенко зазначив, що на переговорах не домовилися про єдину валюту – нібито банки країн просили "не підходити до цього питання".

Путін не виключив створення союзного парламенту РФ і Білорусі, але уточнив, що питання політичної інтеграції не обговорювалися, оскільки спочатку потрібно створити економічний базис. При цьому Лукашенко додав, що нічого поганого для народів Росії і Білорусі в інтеграції немає, позаяк вона взаємовигідна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вважає створення союзної держави Білорусі та Росії небезпекою для України, адже, у разі об'єднання, Москва та Мінськ можуть інтегрувати оборонну співпрацю та надавати серйозний тиск на Київ.