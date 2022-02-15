"Нехай засуне собі в одне місце": що буде, якщо Путін визнає "Л/ДНР"

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Депутати Державної думи підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави. За проєкт ухвали проголосував 351 депутат.
Якщо президент Росії підпише документ про визнання "Л/ДНР", це означатиме вихід із Мінських угод.
"Окупаційний крок"
Народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав голосування в Держдумі "окупаційним кроком".
"Саме російські комуністи внесли цей законопроект. Це чергова окупація нашого Донецька та Луганська", – заявив він.
На думку депутата, дії України мають бути такими:
- Скасувати на міжнародному рівні це визнання.
- У Раді безпеки ООН порушити питання про окупаційні дії на тимчасово окупованих територіях України.
"Також усі, хто проголосував за це безумство, мають підпасти під міжнародні та українські санкції", – заявив Наливайченко.
"Поховали та забили цвях у труну"
Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що голосування Держдуми РФ означає кінець "Мінська":
"Його поховали і забили цвях у труну. Зробила це Російська Федерація. Це знімає всі питання щодо "нас там немає". Слід запроваджувати нові санкції проти РФ. Це черговий акт агресії проти України. Донецьк і Луганськ був, є і буде українським. Державна "дура" РФ підтвердила, що є відділом за Путіна і може засунути це голосування собі в одне місце".
Член української делегації у ТКГ із Донбасу Сергій Гармаш зазначив, що розцінює рішення Держдуми як "політичний демарш":
"Це не визнання. Тільки коли Путін підпише відповідний указ, тоді це означатиме, що Росія визнала "ДНР" і "ЛНР". І ось тоді це означатиме, що Мінським угодам прийшов кінець – і відповідно прийшов кінець мінському процесу", – сказав він.
На його думку, на сьогодні "це тільки політика":
"Політичний та психологічний тиск на керівництво України та наших західних партнерів. Кремль в умовах, коли він змушений трохи утихомирити свої військові апетити, намагається тиснути, щоб змусити нас виконати Мінські угоди у варіанті Москви".
За його словами, президент Росії може підписати указ лише в одному випадку:
"Якщо буде реальна загроза для Росії, тобто якщо ми розпочнемо військову операцію зі звільнення цієї території. Я не бачу перспектив для таких заходів".
Політолог Сергій Таран вважає, що Україні потрібно відмовлятися від "Мінська".
"Зараз потрібно посилювати санкції. У нас є підстави говорити, що РФ не просто окупує територію, а офіційно це визнає", – сказав він.
Що кажуть у Росії
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Російській Федерації небайдужі до долі Донбасу, але залишаються прихильниками Мінських угод.
Також Пєсков заявив, що жодних офіційних рішень про можливість визнання РФ так званих "ДНР" і "ЛНР" не приймалися.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією , закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"
Також він зазначив, що саме формулювання питання в Росії про визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів.
Що заявили в Україні
- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.
- Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.