Протидія "Північному потоку – 2". Вашингтон виділить Україні $ 45 млн допомоги

Мета цього діалогу полягає в тому, щоб продовжити розв'язувати проблеми впливу "Північного потіку - 2". Колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський у середу мають намір оголосити про запуск діалогу з енергетики та клімату, метою якого буде, зокрема, розв'язання проблем, пов'язаних із впливом газопроводу "Північний потік – 2".

"Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи для боротьби з кліматичною кризою та зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США", – цитує Білий дім слова високопоставленого офіційного представника адміністрації з телефонного брифінгу.

Чиновник зазначив, що мета цього діалогу, серед іншого, полягає в тому, щоб продовжити розв'язувати проблеми впливу "Північного потіку – 2".

"Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку за допомогою реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляд інших ініціатив зі зміни клімату та подальше розв'язання проблеми впливу "Північного потіку – 2", – цитує його слова Білий дім.

Окрім того, у Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України, "потерпілий унаслідок кризи з Росією на сході" країни.

Чиновник повідомив, що Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги.

"Говорячи про гуманітарну допомогу, ми також продовжуємо підтримувати українців, які, як і раніше, страждають від кризи з Росією на сході, й раді оголосити, що цього року уряд США надасть додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, щоб допомогти розв'язати проблеми українців, які від цього залишаються в нужді", – сказав він.

На брифінгу високопоставлений представник адміністрації Білого дому запевнив, що США очікують продовження обговорення ситуації у сфері безпеки, з якою Україна стикається щодо Росії.

"Стосовно безпеки, ми з нетерпінням очікуємо продовження обговорення ситуації у сфері безпеки, з якою Україна стикається щодо Росії, – продовжуючи бачити акти російської агресії в регіоні. І президент із нетерпінням очікуватиме повнішої інформації від президента Зеленського про поточну ситуацію з безпекою", – підкреслив чиновник.

Раніше ми також писали:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: