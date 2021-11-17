Щеплення проти COVID-19 для "вагнерівців" – перші нестиковки у розслідуванні Bellingcat

Питання з вакцинацією "вагнерівців" поки що залишається відкритим / Колаж "Сьогодні"

Перші нестиковки виявлено у звіті інтернет-видання розслідувань про зони військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер".

Щеплення від COVID-19

Зокрема, у перекладі звіту на сайті російського партнера Bellingcat інтернет-видання The Insider йдеться про те, що вербувальники обговорювали можливість перельоту найманців за наявності щеплення від коронавірусу. Однак на момент цього обговорення – квітень 2020 року – у світі ще тільки проводилися перші випробування цього препарату.

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Наприклад, першу вакцину від коронавірусу Convidicea зареєстрували у Китаї для вакцинації військовослужбовців 25 червня 2020 року. Першу загальнодоступну вакцину "Гам-КОВІД-Вак" (Супутник V) зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року.

Тонкощі перекладу

Варто зазначити, що у тексті оригіналу звіту на сайті Bellingcat також написано про COVID-19. Однак це може означати наявність імунітету від коронавірусу через те, що найманець перехворів уже на це захворювання.

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