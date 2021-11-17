Щеплення проти COVID-19 для "вагнерівців" – перші нестиковки у розслідуванні Bellingcat

Питання з вакцинацією "вагнерівців" поки що залишається відкритим / Колаж "Сьогодні"
Перші нестиковки виявлено у звіті інтернет-видання розслідувань про зони військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер".
Щеплення від COVID-19
Зокрема, у перекладі звіту на сайті російського партнера Bellingcat інтернет-видання The Insider йдеться про те, що вербувальники обговорювали можливість перельоту найманців за наявності щеплення від коронавірусу. Однак на момент цього обговорення – квітень 2020 року – у світі ще тільки проводилися перші випробування цього препарату.
Наприклад, першу вакцину від коронавірусу Convidicea зареєстрували у Китаї для вакцинації військовослужбовців 25 червня 2020 року. Першу загальнодоступну вакцину "Гам-КОВІД-Вак" (Супутник V) зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року.
Тонкощі перекладу
Варто зазначити, що у тексті оригіналу звіту на сайті Bellingcat також написано про COVID-19. Однак це може означати наявність імунітету від коронавірусу через те, що найманець перехворів уже на це захворювання.
Розслідування
- Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль (2015 рік) в ефірі Україна 24 заявив, що операція провалилася через непрофесіоналізм та некомпетентність української влади.
- У самому розслідуванні розповідається, що сценарій спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки до країни десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі, почав розроблятися у 2018 році.
- Для максимальної правдоподібності вирішили використати реальну ПВК "МАР", яка була створена в Санкт-Петербурзі у 2012 році.
- Також у розслідуванні сказано, що про спецоперацію із так званими "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року.