"Примусову" вакцинацію треба відмінити – від Зеленського чекають відповіді на дві петиції

Від Зеленського чекають на вирішення проблеми "примусової" вакцинації. Колаж "Сьогодні"

На сайті президента України дві петиції з проханням скасувати примусову вакцинацію набрали необхідний мінімум в 25 тисяч підписів – тепер глава держави Володимир Зеленський має дати відповідь українцям.

Автор петиції Дмитро Зінькевич попросив президента та парламент переглянути засоби впливу чиновників на людей.

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"Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах – підтримайте ж тепер і ви нас", – написав він.

Ще одна петиція авторства Юрія Ахрамейка також набрали понад 25 тисяч підписів.

"Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення. Залишити лише вакцинацію для бажаючих і тільки на платній основі.… Якщо ця петиція набере потрібні 25 тисяч і Ви її проігноруєте або з відповіддю в стилі, передам прем'єр-міністру і ніяких конкретних і радикальних змін не буде, ми всі, які тут підписалися будемо вважати, що у Вас немає своєї думки, не чуєте народ, справжньої демократії немає, а значить світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд", – написав автор.

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Петиції до Зеленського