"Приїхав до кума на Новий рік": Тищенко показав, з ким святкував

Тищенко гуляв Новий рік разом з Ребровим. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського "Динамо" Сергієм Ребровим. Про це він написав у Facebook та виставив спільне фото.

Варто зазначити, що Ребров зараз тренер одного з футбольних клубів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Судячи з зеленого листя на деревах і теплої погоди, не виключено, що вони в Еміратах.

Реклама

"Приїхав до кума на Новий рік. Ціную нашу дружбу і хочу побажати всім таких же надійних друзів. Пам'ятайте, ми повинні триматися разом і допомагати один одному не лише усмішкою та добрим словом, а й реальними справами. Забудьте старі образи, але не забувайте старих друзів. Крокуємо життям наступного року", – написав Тищенко.

Тищенко та Ребров. Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Що було цікавого у депутатів 2021-го