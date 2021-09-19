Злочин Путіна не може залишитися без відповіді – Арсеній Яценюк

Росіяни оберуть 450 депутатів Держдуми / Фото: Колаж: Сьогодні

Арсеній Яценюк закликав владу офіційно повідомити про невизнання легітимності виборів до Держдуми РФ і переконливо донести цю позицію до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, урядів і парламентів іноземних держав.

Про це прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк написав у Facebook.

"У Росії тривають так звані "вибори" до Державної Думи. Ані вибору, ані честі, ані сорому на цьому спектаклі немає", – написав він.

Незаконне проведення виборів до російської Держдуми на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей є прямим порушенням Конституції та законодавства України, зазначив Арсеній Яценюк.

Цей процес, за його словами, також порушує основні принципи і норми міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінкський Заключний Акт, Будапештський меморандум 1994 року, Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України № 68/262, прийнятій 27 березня 2014 року, і інші міжнародно правові акти.

Він зазначив, що Верховна Рада вже звернула увагу всього на ці порушення.

Арсеній Яценюк закликав владу офіційно повідомити про невизнання легітимності виборів в Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації восьмого скликання, їх результатів і юридичних наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Державної Думи.

З ініціативи "Народного фронту", нагадав він, саме таку позицію зайняла Україна в 2016 році.

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"Слід переконливо донести цю позицію до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, урядів і парламентів іноземних держав", – підкреслив він.

На думку Арсенія Яценюка, у співпраці з нашими партнерами слід сформувати єдину міжнародну позицію, щоб домогтися недопущення незаконно обраних російських парламентаріїв до роботи в парламентських асамблеях, зокрема ПА Ради Європи.

"Черговий злочин президента Путіна не може залишитися без відповіді нашої держави", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Кого вибиратимуть?

Росіяни оберуть 450 депутатів Держдуми:

225 депутатів в одномандатних виборчих округах (один округ – один депутат);

ще 225 депутатів – від політичних партій, по федеральному виборчому округу (пропорційно числу голосів за списками кандидатів).

У цьому році на парламентські вибори зареєструвалися 3812 кандидатів від 14 партій.

Також росіянам належить вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни (В Мордовії, Тиві, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородської, Пензенської, Тверській, Тульській, Ульяновській областях).

У 39 суб'єктах, крім Камчатки і Чукотки, громадяни проголосують за депутатів законодавчих зборів. У Дагестані, Карачаєво-Черкесії та Північної Осетії глав суб'єктів виберуть депутати зборів за поданням президента.

Нагадаємо, раніше ВР України закликала не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі.

Крім того, напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти масово паспортізіруют жителів ОРДЛО.