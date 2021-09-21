Прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький звинуватив "Газпром" в шантажі

Матеуш Моравецкій називає "Північний потік - 2" інструментом для цінового шантажу Європи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нинішнє зростання цін на газ є наочною демонстрацією шантажу Європи з боку російської транснаціональної енергетичної компанії "Газпром" і особисто президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на пресконференції, повідомляє Polskie Radio.

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Стратегічна помилка

"Проєкт "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" і Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу, зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

На його думку, "Північний потік-2" збільшує геополітичний ризик у регіоні і саме тому Варшава спочатку була противником цього проєкту і час показав, що вони правильно зрозуміли наслідки такого проєкту.

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"Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччині чи Угорщині, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію або Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проєкту "Північний потік-2", був дуже жорстким і жорстко ставився до інтересів інших країн", – сказав польський прем'єр-міністр.

Скажені ціни

15 вересня ціна на газ на європейському ринку досягла 950 доларів за тисячу кубометрів, побивши історичний рекорд.

За день до цього біржова ціна газу перевищила 800 доларів, про що свідчать дані лондонської біржі ICE. Днем раніше ціна наблизилася до 730 доларів за 1 тис. куб. м, що також стало рекордом за останні три з половиною роки – з початку березня 2018 року.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

Депутати Європарламенту ініціювали розслідування дій "Газпрому" стосовно потенційних ринкових маніпуляцій, які могли привести до недавнього зростання цін на газ в Європі.