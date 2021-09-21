Прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький звинуватив "Газпром" в шантажі

Матеуш Моравецкій називає "Північний потік - 2" інструментом для цінового шантажу Європи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Нинішнє зростання цін на газ є наочною демонстрацією шантажу Європи з боку російської транснаціональної енергетичної компанії "Газпром" і особисто президента Росії Володимира Путіна.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на пресконференції, повідомляє Polskie Radio.
Стратегічна помилка
"Проєкт "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" і Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу, зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", – заявив прем'єр-міністр Польщі.
На його думку, "Північний потік-2" збільшує геополітичний ризик у регіоні і саме тому Варшава спочатку була противником цього проєкту і час показав, що вони правильно зрозуміли наслідки такого проєкту.
"Північний потік-2" – незакінчена справа. У Німеччині назвали невиконану "Газпромом" умову
"Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччині чи Угорщині, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію або Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проєкту "Північний потік-2", був дуже жорстким і жорстко ставився до інтересів інших країн", – сказав польський прем'єр-міністр.
Скажені ціни
- 15 вересня ціна на газ на європейському ринку досягла 950 доларів за тисячу кубометрів, побивши історичний рекорд.
- За день до цього біржова ціна газу перевищила 800 доларів, про що свідчать дані лондонської біржі ICE. Днем раніше ціна наблизилася до 730 доларів за 1 тис. куб. м, що також стало рекордом за останні три з половиною роки – з початку березня 2018 року.
- Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.
- Депутати Європарламенту ініціювали розслідування дій "Газпрому" стосовно потенційних ринкових маніпуляцій, які могли привести до недавнього зростання цін на газ в Європі.