"Пропоную смішного Тищенка": "слугам" порадили кандидатів на голову партії

З Тищенком у "Слузі народу" було б весело. Колаж "Сьогодні"

Після того, як Олександр Корнієнко заявив про звільнення з посади голови партії "Слуга народу", політсилу могли б очолити нардепи Микола Тищенко чи Галина Третьякова

Таку пропозицію жартома озвучив в ефірі програми "Правда" на телеканалі Україна 24 телеведучий Дмитро Співак.

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"Є пропозиція. Замість постійно збудженого Корнієнка пропоную смішного Тищенка на цю посаду. Хоч буде весело, нормально…", – сказав він.

На репліку ведучої, що, мовляв, жінка може обійняти цю посаду, Співак відповів: "Якщо жінка, то пропоную Третьякову".

"Її там покарали жорстко. Це та Третьякова, яка "діти третього ґатунку" і яка раділа смерті депутата", – сказав телеведучий.

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