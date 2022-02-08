Посольство США розглядає можливість переїзду на захід України — ЗМІ

Переїзд посольства може відбутися через загрозу нападу РФ на Україну/Колаж: "Сьогодні"

Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві розглядає можливість переїзду на захід України на тлі побоювань у зв'язку з можливим повномасштабним наступом Росії.

Про це повідомляє портал BuzzFeed.

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З інформацією BuzzFeed, посольство ще не ухвалило рішення, однак "активно обговорюється переїзд" на захід України. Також уточнюється, що у Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки у відповідь на запит вказали, що "на даний момент повідомити нічого". Зараз посольство в Києві працює та продовжує надавати більшість консульських послуг.

Загроза з боку РФ

12 січня було оприлюднено інтерактивну карту , на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. CNN сказали, як Росія почне бойові дії в Україні . За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором. 31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження .

. Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Анналена Бербок обговорили російську загрозу та "червоні лінії" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Кулеби, ні Німеччина, ні Україна не прагнуть силового вирішення конфлікту.

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