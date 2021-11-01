"Погляньмо на нього в приціл": реакція Путіна на кораблі США у Чорному морі

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У Чорне море прямує американський командно-штабний корабель USS Mount Whitney, який працюватиме разом із союзниками по НАТО та партнерами з метою забезпечення безпеки та стабільності в регіоні. Про це в Twitter повідомляє 6-й оперативний флот США.

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"Флагман Шостого флоту USS Mount Whitney (LCC 20) з командою Шостого флоту та бойовим штабом морського флоту НАТО на борту розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні", – йдеться у повідомленні.

Президент РФ Володимир Путін відреагував на напрямок флагмана Шостого флоту ВМС США Mount Whitney в акваторію Чорного моря. Він погрожував, що росіяни можуть подивитися на корабель через приціл.

"От і зараз корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони", – сказав він.

Про Mount Whitney

Mount Whitney – командний корабель типу Blue Ridge, вступив у дію у 1971 році. 1994 року брав участь в операції на Гаїті, 2008 року під час російсько-грузинської війни доставив до грузинського порту Поті гуманітарні вантажі.

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Він вважається найдосконалішим кораблем типу C4I, він може передавати і приймати великі обсяги захищених даних у будь-яку точку світу по каналах зв'язку HF, UHF, VHF і SHF, що дозволяє командуванню отримувати найшвидшу розвідувальну та оперативну підтримку, доступну у флоті США.

Іноземні кораблі у Чорному морі

30 жовтня до Чорного моря увійшов есмінець ВМС США USS Porter, оснащений крилатими ракетами Tomahawk. Російські військові одразу розпочали стеження за ним. USS Porter регулярно заходить у Чорне море. Наприклад, він у брав участь у навчаннях Sea Breeze-2021 з Україною, країнами НАТО та партнерами, а у лютому 2021-го тренувався з українськими ВМС.

17 червня у Чорне море увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE (A 645). Корабель ВМС Франції використовується для забезпечення роботи дайверів Direction General de la Sécurité Extérieure.

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14 червня у Чорне море увійшли два озброєні керованими ракетами бойові кораблі НАТО.

11 червня до Чорного моря увійшов військовий корабель USS Laboon, що належить ВМС США.

У травні в Чорне море через протоку Босфор увійшов британський патрульний корабель HMS Trent для підтримки безпеки та стабільності спільно з НАТО та регіональними партнерами Сполученого Королівства.