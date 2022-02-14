Після заяви Пристайка Банкова звернулася до НАТО з питанням

Радник глави Офісу президента заявив, що Україна конкретно висловила своє ставлення до НАТО і ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть бачити пряму заяву НАТО про перспективу членства в Альянсі.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, прокоментувавши слова посла України в Британії Вадима Пристайка про те, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, повідомляє LIGA.net.

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"Ситуація надто напружена"

За словами Подоляка, Україна хоче бачити пряму заяву тому, що "ситуація надто напружена, а позиції мають бути акуратними та чіткими – питання лише в трактуванні".

Крім цього, він заявив, що Україна "цілком конкретно" висловила своє ставлення до НАТО і ЄС, а обидва союзи зафіксовані в фундаментальних законах України "як безумовні пріоритети".

"Тому немає жодних інших обговорень для будь-якої посадової особи – це вже чітко визначено. Але, з іншого боку, де подібна чіткість від НАТО та ЄС? Тому що чіткість – це відповідальність, гарантії. На мій погляд, саме сьогодні Україна має отримати чітку відповідь у вигляді перспективи членства", – сказав Подоляк.

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Радник глави Офісу президента також зазначив, що Україна "не може вічно стояти на порозі, не розуміючи, чи готові впустити нас".

Що сталося

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

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Реакція посольства

У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".

"Це ясно регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом Альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, щоб запобігти війні", – заявили у посольстві.

Нагадаємо, прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

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