Ляпас Заходу і "турецький мір": навіщо Ердоган захотів стати посередником між Україною та Росією

Реджеп Тайіп Ердоган готовий стати посередником у вирішенні конфлікту між Україною та Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував виступити посередником у врегулюванні напруженості між Україною та Росією. Сайт "Сьогодні" з'ясував, навіщо Анкарі втручатися у конфлікт, чому Москва проти і чого чекати Києву.

Туреччина готова стати посередником

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, яка збільшила кількість своїх військ біля кордону України. Про це повідомила газета Daily Sabah.

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"Ми сподіваємося, що цей регіон не стане регіоном війни. Тут могло б мати місце посередництво. Ми хотіли б відіграти свою роль у вирішенні, провівши ці переговори і з Україною, і з паном Путіним", - сказав Ердоган.

Ердоган готовий стати посередником у конфлікті України та Росії. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу президента Туреччини, зазначивши, що Україна вітатиме будь-які зусилля, які допоможуть покласти край війні та повернути території України, які нині перебувають під контролем РФ.

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"Україна залишається прихильною до роботи "нормандського формату", проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив "добрих офіцерів", запропонованих іншими партнерами та друзями. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля", – сказав Кулеба.

Глава МЗС також підкреслив, що не має бути жодних угод щодо України, ухвалених без України.

"Це "червона лінія". Решта вітається", – наголосив міністр.

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Дмитро Кулеба: "Ми готові працювати з такими партнерами" / Фото: Facebook

Що говорять у Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вирішити конфлікт з допомогою Туреччини неможливо.

"Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку – представники самопроголошених республік", – пояснив Пєсков журналістам.

Дмитро Пєсков: "Росія не є стороною конфлікту" Фото: RT

У Держдумі РФ також зазначили, що Москва відмовиться від ініціативи Анкари.

"Якщо в нього (Ердогана. – Ред.) є якісь пропозиції, враховуючи його неформальні стосунки з Путіним та Зеленським, мабуть, він щось може. У цій ситуації ясно, що російська сторона і Путін зокрема скажуть: "Слухай, звичайно, добре, що ти долучився, якщо ти вирішиш проблеми, які не вирішили французький президент і німецький канцлер, то будь ласка, на здоров'я". Якщо ж це буде прийом, який дозволить Україні йти і почати розмову про Крим, тоді тут взагалі не варто не те що зв'язуватися, а взагалі розмовляти", – заявив голова думського комітету у справах СНД та євразійської інтеграції Леонід Калашников.

Політик також зазначив, що Росія і Туреччина мають розбіжності через належність Криму і Москва вважає позицію Туреччини неприйнятною.

"Відома позиція Туреччини щодо цього, і нам нема чого робити з такими посередниками на цих переговорах. Переговори можуть вестись навколо Донбасу, якщо він готовий вплинути на позицію України, але не більше. Щодо Криму, то Росія ні з ким розмовляти не збирається і не буде", – підсумував Калашніков.

Леонід Калашников: "Щодо Криму, то Росія ні з ким розмовляти не збирається і не буде". Фото: armtimes.com

Загострення відносин Туреччини та Росії

Нагадаємо, Туреччина офіційно відмовилася визнавати "референдум" у Криму та входження півострова до складу РФ.

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо", – заявив Ердоган у вересні на Генасамблеї ООН.

Також у МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Держдуми, що відбулися в Криму, не мають для Анкари юридичної сили. Зі свого боку Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не сприймає позицію Туреччини і сподівається на її зміну.

Крім того, відносини Росії та Туреччини загострилися після того, як Анкара продала Києву ударні безпілотники Bayraktar.

26 жовтня ЗСУ вперше застосували "Байрактар"на Донбасі, чим викликали паніку в Росії. Дмитро Пєсков тоді заявив, що постачання зброї українській стороні призводять до дестабілізації обстановки в зоні конфлікту, а в МЗС РФ наголосили, що продажем подібного озброєння Києву турецька сторона підживлює мілітарні настрої України.

В Анкарі спростували звинувачення.

"Ми продаємо безпілотники тому, хто це запитує. Ця угода не проти Росії", – заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, додавши, що Анкара може продати безпілотники і Москві.

Мевлют Чавушоглу: "Ми продаємо безпілотники тому, хто це запитує" / Фото: AFP

Навіщо Туреччині посередництво у конфлікті України з РФ

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Туреччина хоче включитися у велику політичну гру.

"Ердогану потрібно закріпитися у регіоні Чорного та Каспійського морів. Це посилить політичний авторитет Туреччини", – говорить Карасьов.

З ним погоджується політолог Володимир Воля.

"Демонстрація впливу. Анкара брала участь у вирішенні конфліктів у Лівії, Афганістані та Нагірному Карабаху. Дипломатична присутність Туреччини помітна в Африці та Азії. Україна важлива для Ердогана у його прагненні створити "великий турецький мір", – каже Воля.

Політолог Ігор Петренко додає, що для Туреччини важливо вирішити питання звільнення кримських татар, заарештованих російськими правоохоронцями на окупованому півострові.

"Для Ердогана це питання важливе для майбутніх виборів. За різними даними, у Туреччині проживають від 400 тисяч до 1 мільйона уродженців Криму, які голосуватимуть за наступного президента", – каже Петренко.

Водночас політолог припускає, що за ініціативою Туреччини можуть стояти Велика Британія та США.

"Ці країни розуміють, що не можуть бути модераторами у суперечці між Україною та Росією, тому можуть підштовхувати Туреччину до створення нового формату переговорів. Враховуючи міцні партнерські відносини Туреччини та України з Великою Британією, я цілком допускаю такий сценарій", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Велика Британія та США можуть підштовхувати Туреччину до створення нового формату переговорів" / Фото: Facebook

Чому Росія проти

Політолог Карасьов зазначає, що участь Туреччини в переговорному процесі могла б бути вигідною для Росії.

"Якби Туреччина змогла вирішити конфлікт, чого не змогли досягти Франція та Німеччина, це стало б своєрідним ляпасом Заходу і дало б привід Росії принизити ці країни в очах світової спільноти", – каже експерт.

Однак, на його думку, Москва все ж таки не допустить участі Ердогана, адже в такому разі вона підтвердить, що є стороною конфлікту, а не його посередником, як позиціонує себе Кремль.

"Залучити Туреччину посередником між Україною та РФ – означає публічно перекреслити всі свої докази", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Це стало б своєрідним ляпасом Заходу" / Фото: Facebook

Що може дати Україні посередництво Туреччини

Ігор Петренко вважає, що Ердоган демонструє підтримку позиції України.

"Своєю заявою про посередництво між Україною та РФ Ердоган наголосив, що вважає Росію учасником конфлікту", – пояснює Петренко.

На його думку, Туреччина, приєднавшись до переговорного процесу, все ж таки більше уваги приділяла б звільненню з в'язниць кримських татар, ніж конфлікту на Донбасі.

З ним погоджується і Володимир Воля.

"Реальне посередництво очікується лише у темі звільнення невеликої кількості кримчан. Навряд чи Ердоган зможе вплинути на повернення Україні Криму. Туреччина не визнає анексію півострова, але не запроваджує санкції проти Росії. Ймовірно, заява Ердогана залишиться просто словами", – підсумував Воля.

Володимир Воля: "Заява Ердогана залишиться лише словами" / Фото: Facebook

Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики – читайте тут.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Кремлі незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана проневизнання анексії Криму.