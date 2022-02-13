Порошенко: Зеленський зірвав зустріч у Верховній Раді

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П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що сьогоднішню зустріч депутатів із силовиками у Верховній Раді зірвав глава держави Володимир Зеленський. Про це він сказав на брифінгу, який транслював телеканал Україна 24.

Він зазначив, що його політична сила ініціювала зустріч депутатів із силовиками у парламенті, щоб бути готовими до можливого російського вторгнення.

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"Ми намагалися передати свої пропозиції, запрошуючи Зеленського в парламент, пропонуючи взяти участь у зустрічі із Зеленським в Офісі президента для того, щоб використати весь досвід, усі знання, всі зв'язки, щоб зберегти мир. На жаль, сьогодні зустріч, яка була запланована на 16:00, була скасована Зеленським. Він дав доручення її зірвати, а голова ВР (Руслан Стефанчук. – Ред.) повівся не як глава українського парламенту, а як слуга – не народу, а слуга Зеленського", – сказав Порошенко.

П'ятий президент України зазначив, що влада пояснює перенесення наради у Раді тим, що, мовляв, не змогли зібрати депутатів.

Передісторія

12 лютого п'ятий президент України Петро Порошенко сказав, що у зв'язку з появою нових тривожних даних щодо вторгнення російських військ влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради. Політик вимагає, щоб чинний президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО за участю лідерів усіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій та розроблення єдиного спільного плану дій для захисту країни.

Незабаром народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що закрите засідання керівників парламентських фракцій та груп і представників силового блоку відбудеться 14 лютого. Інформацію про перенесення засідання підтвердила речниця спікера ВР Марія Дейнеко.

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Ситуація загострюється