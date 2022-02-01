Порошенко наздоганяє Зеленського: новий рейтинг кандидатів у президенти України

Українці розповіли про свої електоральні симпатії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко вийшли б у другий тур президентських виборів, якби голосування проводилося найближчим часом. За останні місяці п'ятий президент України наростив свою підтримку.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

Реклама

Зокрема, за Зеленського готові проголосувати 17,4% усіх опитаних та 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за Порошенка – 16,2% та 24,2% відповідно.

Третє місце у рейтингу посідає лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко: її готові підтримати 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, четверте місце у ексспікера Ради Дмитра Разумкова – 5,5% та 8,2% відповідно.

На п'ятому місці рейтингу нардеп Юрій Бойко та екснардеп Євген Мураєв: за кожного готові проголосувати по 4,7% усіх респондентів та по 7% опитаних, які точно підуть на вибори та визначилися з вибором.

Реклама

Крім того, за ексглаву СБУ Ігоря Смішка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних або 5,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за екс-прем'єра Володимира Гройсмана – 2,1% та 3,1% відповідно, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 1,3% та 2,0%, за главу ОПЗЖ Віктора Медведчука 1,1% та 1,6%, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока 0,6% та 0,9%.

Соціологи повідомляють, що порівняно з жовтнем 2021 року статистично значуще зросли рейтинги Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), водночас рейтинг Гройсмана знизився (з 4,1% до 2,1%).

"62,5% опитаних не підтримують ідею, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році. Підтримали б балотування Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Інші опитані не визначилися з вибором", – йдеться у дослідженні.

За які партії голосуватимуть українці

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримала б партія. "Європейська солідарність", за яку готові віддати свій голос 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах.

Реклама

За даними дослідження, на другому місці політична партія "Слуга народу" (12,8% і 18,4% відповідно). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,3% та 9,0% відповідно, партію "Розумна політика" – 6,0% та 8,7% відповідно, партію "Наші" – 3,7% і 5,3% відповідно.

Як проводилося опитування?

Соціологічне дослідження "Електоральні орієнтації громадян України" проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 28 до 31 січня методом телефонного опитування.

Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.