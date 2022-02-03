Настав час перехопити ініціативу з Росією: Куліба про нову допомогу від НАТО

/ Фото: Колаж: Сьогодні

За запитом України низка членів Бухарестської дев'ятки НАТО готують рішення, які допоможуть посилити оборонні здібності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України

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У МЗС зазначили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у міністерській зустрічі Бухарестської дев'ятки НАТО на запрошення міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску. При цьому це була перша участь Кулеби у заходах цього формату.

Що було на зустрічі

Серед іншого учасники зустрічі зазначили, що агресивні дії Російської Федерації "загрожують безпеці не лише України, а й інших країн Центральної Європи та євроатлантичного простору загалом".

"Країни Бухарестської дев'ятки дуже добре знають, що таке "сфера впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні у наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, щоб не дати Росії повернути сферу впливу у сучасній Європі. Наша єдність і жорсткість позицій здатна захистити безпеку в Європі", – розповів Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

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За його словами, євроатлантичній спільноті настав час "перехопити ініціативу в дискусіях з європейської безпеки".

Дмитро Кулеба також зазначив, що Україна та її партнери скоординували кроки щодо втілення пакету стримування РФ від нової хвилі агресії. Цей пакет включає політичний, економічний та безпековий виміри.

Що таке Бухарестська дев'ятка?

Бухарестська дев'ятка – це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. До її складу входять держави на східному фланзі Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

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Загроза вторгнення РФ

Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовки до наступу Росії в Україні немає.

Також були опубліковані нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України та на території окупованого Криму. Фото було зроблено наприкінці січня та на початку лютого.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому можливому форматі. Серед іншого він висловив сподівання, що вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

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