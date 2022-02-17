Зрозуміти справжні наміри Путіна: що станеться в Україні після 20 лютого

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Перспектива вторгнення Російської Федерації до України 16 лютого "завжди перебільшувалася". Необхідно стежити за тим, що станеться після 20 лютого.

Про це повідомляє Politico.

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Що важливо

Видання пише, що високопосадовці президента США Джо Байдена ніколи публічно не заявляли, що "16 лютого буде певним днем ​​вторгнення", а лише те, що нарощування військ президентом Росії Володимиром Путіним означає, що напад може статися "у будь-який час" і, можливо, до завершення Олімпіади в Китаї.

За словами аналітиків, "одержимість 16 лютого" відвернула увагу від "реальних ключових дат".

"Після 20 лютого завжди були важливіші часові рамки. Ми дивимося, що тоді зроблять російські сили", – сказав експерт із російських збройних сил в аналітичному центрі CNA Майкл Кофман.

/ Фото: Getty Images

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Саме тоді мають завершитися військові навчання Росії та Білорусі, після яких лідери у Москві та Мінську пообіцяли, що "війська РФ вирушать додому".

Наміри Путіна

Також Кофман зазначив, що дії військ Росії після 20 лютого допоможуть зрозуміти справжні наміри Путіна.

"Це корисна дата, щоб побачити, брешуть вони чи ні. Коли хтось бреше, це багато про що говорить", – сказав він.

За словами експерта, спостерігачі повинні відстежувати, чи справді війська РФ повертаються до своїх казарм або переміщуються в інше місце поблизу кордону з Україною.

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Інші причини

Видання пише, що дата 20 лютого має велике значення і тому, що цього дня завершується Мюнхенська конференція з безпеки.

"Дії Росії, яка почала вторгнення в той час, коли Америка перебуває в Європі і/або поки що глава української держави перебуває за межами країни, можуть бути свого роду геополітичним тролінгом, який любить Путін", – зазначає Politico.

Також 20 лютого є останнім днем ​​зимових Олімпійських ігор у Пекіні, що "наводить декого на думку, що Путін не почне вторгнення до церемонії закриття, щоб ощасливити китайського лідера Сі Цзіньпіна".

Що відбувається

На тлі військової загрози, що зберігається з боку Росії всій Східній Європі, уряд Великої Британії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.

16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Нагадаємо, служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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