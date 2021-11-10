Пам'ятаєте склянку води та мокрого Саакашвілі? Вже помирилися з Аваковим

Саакашвілі (ліворуч) та Аваков залагодили конфлікт. Колаж "Сьогодні"
Ексголова МВС Арсен Аваков помирився з головою Виконавчого комітету реформ Міхеїлом Саакашвілі, якого 2015 року облив водою. Про це розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.
На запитання ведучого, в яких стосунках були політики до того, як Саакашвілі поїхав до Грузії, він відповів: "У дуже добрих".
"Вони помирилися, вони порозумілися. Рівня освіти та мудрості вистачило їм для того, щоб згадувати цей інцидент із мудрістю та гумором", – сказав Гордон.
Скандал між Аваковим та Саакашвілі
- 14 грудня 2015 року Аваков хлюпнув водою в обличчя Саакашвілі під час перепалки в ході Нацради реформ. За словами тодішнього голови МВС України, голова Одеської ОДА "не давав сказати нічого – перебиваючи всіх, включно з президентом".
- Після цього Аваков оприлюднив відео скандальної сутички з Саакашвілі.
- Але вже 2020 року, коли претендував на посаду віцепрем'єр-міністра, Саакашвілі розповідав, як збирався уживатися в Кабміні з Аваковим після їхньої сварки.