Поліція поставила крапку в расистському скандалі з Беленюком

Кривдників Беленюка не покарають. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Поліція Києва закрила кримінальне провадження через расистські образи на адресу народного депутата від "Слуги народу" і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, не побачивши в цьому склад злочину.

Про це повідомили РБК-Україна у поліції.

Цією справою займалося Печерське управління поліції з 13 серпня. Провадження було відкрито за статтею 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності).

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу", – сказано у відповіді Нацполіціі.

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Згідно вище сказаного, слідчі не побачили в расистських образах складу кримінального правопорушення. Правоохоронці додали, що на сьогоднішній день ні суд, ні прокуратура не вимагають відновити розслідування.

Як Беленюка образили в центрі Києва

13 серпня невідомі молоді люди, підійшовши до нього на Печерську, намагалися спровокувати конфлікт, вигукуючи образливі фрази: "Чорна мавпа що знає про патріотизм?" і "Вали в Африку".

Нардепа образили ці слова, особливо після того, як незадовго до інциденту він взяв олімпійське золото в Токіо, прославивши країну.

Сам Беленюк задався питанням, чи може він себе вважати українцем у власній країні, і чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепи вимагали знайти тих, хто провокував Жана Беленюка. Депутати "Слуги народу" підтримали Олімпійського чемпіона, іноді не соромлячись у виразах.

В свою чергу президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти Беленюка.