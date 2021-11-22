Чому Зеленський мовчав про спецоперацію щодо "вагнерівців" – Арестович відповів

Зеленський не мав права говорити про "вагнерівців". Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак не просто так заперечували проведення спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Вони не могли її підтвердити з міркувань державної таємниці. Про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Коли операція провалюється, то йде мінімізація шкоди. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то у локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач", – сказав він.

На уточнююче питання, чи діяли Зеленський та голова Офісу президента до провалу операції з узгодження з якимись іншими країнами, Арестович послався на закон про державну таємницю, який передбачає, що факт проведення чи непроведення спецоперації є держтаємницею.

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"Не можна казати, що вона проводиться. Не можна казати, що вона не проводиться. Можливо і президент, і голова Офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ та Білорусі, і кого так необережно журналіст Соколова підставила під можливу контррозвідувальну операцію РФ та Білорусі (опублікуванням секретних документів ГУР. – Ред.)… Журналіст не розуміє і не може оцінити шкоду, яку завдає", – сказав радник голови ОПУ і наголосив, що тепер для спецслужб агресора вичислити наших розвідників це година роботи.

Викриття "вагнергейту"

17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.

19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.

Арестович казав, що Бурба вчинив службовий злочин, оскільки не мав права виконувати вказівки будь-кого, крім президента України.

Журналістка Яніна Соколова "злила" до Мережі секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації з затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.

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