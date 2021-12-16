Чому "слуги" постійно потрапляють у скандали – Корнієнко дав просту відповідь

Корнієнко пояснив зашквари "слуг народу". Колаж "Сьогодні"

Депутати "Слуги народу" часто опиняються в епіцентрі скандалів через свою недосвідченість. Вони тільки нещодавно потрапили в політику і до цього були простими людьми, а зараз раптово стали відомими, але не навчилися правильно себе поводити. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна перший віцеспікер Верховної Ради, член партії "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, деякі депутати просто не впоралися з публічною увагою.

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"Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі багатьох колег, які встигли потрапити у скандали, ще коли рейтинги були вищими і була довіра більша – ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками. Більше того, значна частина з нас не була відомими людьми, ми були звичайними людьми, у яких кілька сотень, може, кілька тисяч друзів на Facebook. І коли ти раптово потрапляєш під софіти і під цілодобову увагу медіа, у тебе просто немає навички так поводитися, тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", – сказав Корнієнко.

Скандали "слуг народу"