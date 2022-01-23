Чому Німеччина інакше дивиться на Росію: урок історії від Смешка

Ексголова СБУ сказав, що Німеччині допомогла "встати на ноги" Російська імперія. / Фото: Колаж: Сьогодні

Історично в Німеччині абсолютно інакше дивляться на Росію, ним в Україні собі уявляють.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив екскерівник СБУ Ігор Смешко.

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"Згадайте історію: Німеччина, 1648-1654 рр. Існування незалежної української держави на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Ми фактично відокремилися від найбільшої на той час імперії Речі Посполитої і прикрили собою слабку Московію. Але були незалежною козацькою державою та майже 100 років зберігали автономію", – сказав він.

Зв'язок Німеччини та Росії

Тоді єдиної Німеччини не існувало:

"Це взагалі були "латкові" держави. І хто допоміг "встати" Німеччині? Російська імперія – починаючи з Катерини II, фактично німці правили в Санкт-Петербурзі. Історично німці зовсім інакше дивляться на Росію, ніж ми собі уявляємо".

Екскерівник СБУ Ігор Смешко, фото – Сьогодні

"Поклали майже 9 млн життів"

Коментуючи висловлювання екскомандувача Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха, Ігор Смешко сказав, що такі слова його обурюють.

"Коли німецький адмірал говорить про те, що у нас (в Україні. – Ред.) брак демократії... Але Вольтер у 1731 році писав у своєму творі "Історія Карла XII, короля Швеції", що не було більш демократичної в Європі держави у XVII столітті, ніж козацька держава, яка існувала у нас", – сказав він.

За його словами, у Німеччині були проти, щоб Україна вступила до НАТО:

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"А Німеччина подарувала нацизм. І щоб тепер була демократія і пан адмірал такі речі говорив, ми поклали майже 9 млн (життів. – Ред): 3 млн – у Червоній армії, 4 млн – мирного населення... А скільки переміщених ми віддали за сьогоднішню демократію у Німеччині? І такі слова мене, чесно кажучи, як офіцера, навіть обурюють... Питання, які нині порушує Німеччина, повинні мати адекватну та професійну, дипломатичну та інформаційну відповідь. Ангела Меркель після Бухарестського саміту президенту Ющенку заявила: "Так, я категорично проти, щоб ви були (в НАТО. – Ред.). Я думаю про безпеку Німеччини. Ви, якщо увійдете в НАТО, не посилите його, а створите додаткову загрозу НАТО, зокрема й для Німеччини. А нам така країна не потрібна".

Нагадаємо, нещодавно пішов у відставку командувач Військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах – після того, що вибухнув скандал через його заяви про Україну та Крим.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив він на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

А глава баварського уряду та керівник Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер заявив, що Москва не є ворогом Європи і найближчим часом не може бути мови про вступ України в НАТО.

За його словами, необхідно поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Проте Зедер наголосив, що санкції проти Росії "малоефективні та шкодять Німеччині".

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