Чому Аваков пішов війною на президента Зеленського

Аваков вперше виступив із різкою критикою Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Арсена Авакова по праву називали "вічним міністром". Адже на посаді голови Міністерства внутрішніх справ він пробув рекордні сім з половиною років. Та в липні цьогоріч усіх вразила новина про його раптову відставку.

Після звільнення Аваков не з'являвся на ток-шоу і телеефірах. У соцмережах він спілкувався зі своїми підписниками про життя та ділився, як відпочиває в Італії. Та через майже чотири місяці вирішив знову заявити про себе у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24".

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Повернувся, щоб дати відповідь

Під час інтерв'ю ексміністр жорстко критикував президента, його оточення та фракцію "Слуга народу". Політик заявив, що останнім часом відчував дискомфорт на робочому місці через розбіжності з Зеленським, зізнався, що до нього надходили прохання "відмазати" від скандалів деяких "слуг", а також висловив невдоволення тим, що відбувається на засіданнях РНБО.

Політолог Вадим Карасьов був присутній у студії і ставив свої питання Авакову. Каже, що пауза, яку витримав колишній силовик, цілком виправдана.

"Одразу після відставки не прийнято заявляти про свою позицію тому, що це може виглядати як почуття образи. Хоча Аваков дав зрозуміти, що жодних образ не було. Навпаки, він розумів, що корабель збився з курсу треба щось робити. Якщо тебе президент не чує, то краще в цій ситуації підготувати інший корабель. За цей час кількість помилок і не завжди продуманих рішень з боку команди Зеленського зросла. Кількість незадоволених діями влади також зросла", – зауважив Карасьов.

Вадим Карасьов порівнює Арсена Авакова з кораблем, який взяв новий курс / Скріншот

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Знову у велику політику

Але промови ексміністра не варто розцінювати як спробу нарешті виплеснути все, що накипіло. Це явна заявка на повернення до великої політики, кажуть експерти.

"Аваков озвучив певні "червоні лінії" для себе і своєї команди. Але він публічно нагадав, що залишається активним гравцем. Гравцем, який, по-перше, має розуміння процесів, що відбуваються в країні. По-друге — своє бачення цих дій. І, по-третє, він не готовий бути стороннім спостерігачем і збирається в тому чи іншому форматі брати активну участь у політичних процесах у країні", — сказав у коментарі "Сьогодні" політолог Ігор Рейтерович.

Ігор Рейтерович: "Аваков заявив, що залишається активним політичним гравцем" / Скріншот

Хто не зі мною, той проти мене

Політолог також говорить про те, що найімовірніше у своєму новому статусі Арсен Борисович перейде на бік опозиції. Тим паче, що він натякав на об'єднання з іншими помітними постатями українського політикуму.

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З цим згоден політолог та лікар політичних наук Ігор Петренко:

"Це може бути широкий формат, найімовірніше, опозиційного сорту. Однак треба розуміти, що для того, щоб реалізувати ті амбіції, які в нього очевидно є, Авакову потрібно мати більшість у парламенті. А навіть ті прізвища, які він називав, навряд чи зможуть дати йому кумулятивний ефект, який забезпечить цю можливість.

Ігор Петренко вважає, що Аваков перейде в опозицію до влади / Скріншот

Великому кораблю – велике плавання

У питанні про те, які амбіції переслідує колишній міністр Аваков, експерти сходяться в одному: він претендуватиме на посаду не нижче за ту, яку обіймав. Політолог Олександр Лазарєв пояснює:

"Можливо, він замахнувся на посаду прем'єр-міністра, що теж цілком логічно саме таким чином, який сформований у Авакова і який сформується. Але навряд чи при цій владі він планує це робити. Тому що якщо віддати виконавчу функцію до рук людини, яка є не підконтрольним суб'єктом для чинної влади, це обернеться цілковитим провалом усіх їхніх ініціатив та перспектив".