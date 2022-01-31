Спільники Путіна отримають нові санкції: що підготували у США

США та їхні союзники підготували список представників російської еліти, які входять або близькі до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, до яких будуть застосовані економічні санкції у разі вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного високопоставленого представника адміністрації.

"Особи, яких ми ідентифікували, перебувають у внутрішніх колах Кремля або поруч із ними і відіграють роль у прийнятті урядових рішень або, як мінімум, замішані в дестабілізуючій поведінці Кремля", – сказав чиновник.

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За словами джерела, Сполучені Штати розробили спеціальні пакети санкцій як для представників російських еліт, так і для членів їхніх сімей. Він не назвав імена російських діячів, проти яких можуть бути вжиті санкції, через ризик їх втечі.

Багато хто з цих осіб є особливо вразливими цілями через поглиблення фінансових зв'язків із Заходом, зазначив він.

"Спільники Путіна більше не зможуть використовувати своїх дружин або інших членів сім'ї як довірені особи для ухилення від санкцій. Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи і гарантують, що вони та члени їхніх сімей більше не зможуть користуватися привілеями розміщення своїх грошей на Заході та навчання в елітних західних університетах, – додав чиновник.

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Санкції проти Росії