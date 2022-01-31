Спільники Путіна отримають нові санкції: що підготували у США

США та їхні союзники підготували список представників російської еліти, які входять або близькі до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, до яких будуть застосовані економічні санкції у разі вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного високопоставленого представника адміністрації.
"Особи, яких ми ідентифікували, перебувають у внутрішніх колах Кремля або поруч із ними і відіграють роль у прийнятті урядових рішень або, як мінімум, замішані в дестабілізуючій поведінці Кремля", – сказав чиновник.
За словами джерела, Сполучені Штати розробили спеціальні пакети санкцій як для представників російських еліт, так і для членів їхніх сімей. Він не назвав імена російських діячів, проти яких можуть бути вжиті санкції, через ризик їх втечі.
Багато хто з цих осіб є особливо вразливими цілями через поглиблення фінансових зв'язків із Заходом, зазначив він.
"Спільники Путіна більше не зможуть використовувати своїх дружин або інших членів сім'ї як довірені особи для ухилення від санкцій. Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи і гарантують, що вони та члени їхніх сімей більше не зможуть користуватися привілеями розміщення своїх грошей на Заході та навчання в елітних західних університетах, – додав чиновник.
Санкції проти Росії
- Захід розглядає різні санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжить свою агресію щодо України.
- Зокрема, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.
- Крім того, США підготували великий пакет санкцій, який має утримати Кремль від вторгнення на територію України. 21 січня Голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості , економіки та керівництва Росії.
- Також Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва. Ініціатива американських сенаторів занепокоїла Кремль.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона.
- 30 січня глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Лондон також готує проєкт санкцій щодо російських олігархів. Санкції будуть введені не лише проти компаній, які пов'язані із ситуацією в Україні, але також і проти будь-яких компаній, "цікавих Кремлю".