Перше засідання Ради у 2022-му: буде кілька важливих питань

Верховна Рада. Колаж "Сьогодні"

Які закони розглядатиме Верховна Рада на першому парламентському тижні після свят, розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

На порядку денному, за його словами, немає ні підготовки на випадок військового вторгнення, ні виходу з енергетичної кризи, ні вирішення економічних проблем. Розглядатимуть законопроєкти про гральний бізнес і "Велике будівництво". Також у планах розгляд економічного паспорта та законопроєкту президента про подвійне громадянство.

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Порядок денний

У вівторок 25 січня розглянуть такі законопроєкти: №3415 щодо спецпроцедур голосування законів у Раді, в якому хочуть встановити обмеження можливості депутатам "збивати" враховані комітетом поправки; №6084 про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів; №4278 та №4279 про посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ та митний збір (у другому читанні без тютюнових правок); №6103 про дозвіл ЗМС проводити конкурс на управителя.

Середа 26 січня – День розгляду наступних законопроєктів. №2713-д щодо зниження ставок податків для учасників ринку азартних ігор; №6273 про можливість без тендерів робити держзакупівлі для будівництва Дніпровської ДАЕС та ремонту компресорних станцій газопроводів (2-ге читання).

Також на розгляді сімейні питання: №3881 — договір про гарантовані права опіки над дітьми після розлучення; №3667 — єдиний мінімальний розмір аліментів не менше ніж половина прожиткового мінімуму. Крім того, розглянуть законопроєкт №6104 про захист політв'язнів та їхніх сімей та №5847 про поділ функцій МВС та ДСНС.

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В четвер 27 січня депутати обговорюватимуть такі законопроєкти. №5719 про зміну сплати місцевого акцизу на тютюн. №6394 про економічний паспорт та супутні зміни до кодексів №6395-6397. Також у планах на розгляд №4487 щодо ВПО, поправками до якого Офіс президента хоче зробити телеканал "Дом" загальнонаціональним російськомовним каналом. Законопроєкт №6440 встановлює календарний план роботи Ради на наступну сесію. Законопроект №5546 передбачає безкоштовне мовлення національних каналів на окупованих територіях.

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