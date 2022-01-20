Перед зустріччю Лавров – Блінкен США пригрозили Росії припиненням переговорів – всі заяви щодо України

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Держсекретар США Ентоні Блінкен, який після свого візиту до Києва вирушив до Берліна, зробив низку заяв напередодні своєї зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим (вона пройде 21 січня). Вони стосуються безпеки України та захисту від агресії Росії.

Переговори з Росією під загрозою

Блінкен заявив, що у разі нападу Росії на Україну її переговори із Заходом будуть неможливі., передає Інтерфакс.

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"Можливість працювати зі США та нашими союзниками та партнерами в Європі для того, щоб визначити майбутнє та нашу спільну безпеку, буде зведена нанівець у разі російської агресії проти України", – сказав політик.

Агресія проти України лише призведе до того, чому намагається протистояти Москва, а саме до зміцнення НАТО, зазначив Блінкен. Він наголосив, що в умовах пандемії та загрози кліматичних змін світу не потрібен ще й новий конфлікт.

Підтримають "нормандський формат"

США готові підтримати зусилля щодо відновлення роботи "нормандського формату" без безпосередньої участі в ньому, заявив Ентоні Блінкен. Також він висловив сподівання досягти певних результатів на зустрічі з Лавровим.

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"Я зможу викласти загальне уявлення, спільні уподобання США та наших європейських союзників та партнерів щодо того, як знайти дипломатичний шлях уперед для деескалації цього конфлікту", – сказав він.

Москва не йде на контакт

Росія відкидає пропозиції щодо дипломатичної взаємодії у дусі взаємності, заявив Ентоні Блінкен у Берліні, повідомляє ТАРС. За його словами, США та їхні союзники висували пропозиції Росії щодо дипломатичної взаємодії у дусі взаємності.

"На багатьох зустрічах США та наші європейські союзники та партнери висували пропозиції Росії щодо дипломатичної взаємодії у дусі взаємності. Досі на нашу готовність до взаємодії у дусі взаємності відповідали відмовою", – зазначив політик.

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Погрожують серйозними наслідками

Держсекретар США розповів про плідні переговори у Берліні з представниками МЗС Німеччини, Великої Британії і Франції та про спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

"Ми маємо намір нав'язати Росії масштабні наслідки і серйозні витрати, якщо вона віддасть перевагу конфлікту замість дипломатії", – написав Блінкен у своєму Twitter.

Не розраховують вирішити всі питання

На переговорах із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, які пройдуть 21 січня в Женеві, Блінкен планує переконати Москву повернутися до виконання колишніх домовленостей, а також до роботи зі США та Європою з питань безпеки.

"Ми можемо покращити наше порозуміння, і це, у поєднанні з поверненням назад нарощування Росією військових сил біля українських кордонів, виведе нас із кризи найближчими тижнями", – сказав він.

При цьому Блінкен зазначив, що не розраховує на вирішення всіх питань на зустрічі з Лавровим, але вірить у можливість прогресу.

Він нагадав, що Росія має два шляхи: "шлях дипломатії і шлях агресії". У разі, якщо Росія обере друге, США продовжать підтримувати Україну та міжнародних союзників, попередив держсекретар США.

Байден загрожує через океан

Тим часом президент США Джо Байден також заявив, що Росія отримає економічну відповідь на агресію на адресу України.

"Я абсолютно ясно висловив президенту Путіну, немає жодного непорозуміння. Якщо такі виникнуть і будь-які організовані російські підрозділи перетнуть кордон України, це буде вторгненням", – заявив Байден журналістам у Білому домі, повідомляє Reuters.

Байден сказав, що таке вторгнення буде зустрінуте "суворою та скоординованою відповіддю, економічною відповіддю, яка докладно обговорювалася з нашими союзниками і дуже чітко викладена з президентом Путіним".

"Нехай не буде жодних сумнівів, якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить високу ціну", – наголосив він.

Він додав, що США мають бути готові реагувати на виклики, які можуть виходити від Росії, які включають "кібератаки та маленьких чоловічків у зеленій формі".

Візит Блінкена до України