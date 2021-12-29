Пентагон підтвердив повітряну розвідку над Україною — якою була мета

Розвідка США вирахувала напрям російських військ у бік України / Колаж "Сьогодні"

Збір розвідувальної інформації ВПС США в районі східного кордону України проводився цього тижня з дозволу української влади. Про це повідомив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл, передає телеканал CNN.

Телеканал передає, метою було збирання інформації про ситуацію в регіоні через два дні після того, як Росія оголосила про виведення 10 000 військовослужбовців зі свого кордону.

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Що відомо

27 грудня над східною Україною вперше пролетів літак E-8C (JSTARS) Військово-повітряних сил США. Разом із літаком розвідки RC-135V проводився збір інформації щодо ситуації у цьому районі.

Підполковник Русс Вулфкіл повідомив, що Сполучені Штати регулярно використовують ці літаки у Чорноморському регіоні для підтримки різноманітних розвідувальних цілей США та НАТО. Точний маршрут, яким пролетіла розвідувальна авіація, Вулфкіл не назвав. Повідомивши лише, що вони трималися подалі від Донбасу.

Однак технічна характеристика обладнання на E-8C дозволяє йому не наближатися до цілей. За словами підполковника, датчики літака E-8C дозволяють збирати розвіддані про військові пересування на землі, потенційно по обидва боки кордону, не входячи до спірних районів або повітряного простору Росії.

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Бортова антена з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень та може також виявляти літаки.

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