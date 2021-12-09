Парламент Німеччини екстрено збирається через Україну – у чому причина

У Бундестазі політики проведуть екстрені слухання. Фото: колаж "Сьогодні"
Парламент Німеччини сьогодні, 9 грудня, проведе екстрене засідання. Політики мають намір обговорити ситуацію на кордонах України.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.
"У четвер, 9 грудня, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ уздовж державних кордонів України. Чекаємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", – йдеться у повідомленні.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.
- Крім того, у США пригрозили РФ ядерним ударом у разі нападу на Україну.