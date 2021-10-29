"Від вас залежить, чи я помру": Саакашвілі назвав вирішальну для своєї долі дату

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Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі пов'язав свою долю із результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав у черговому посланні із в'язниці, передає "Інтерфакс-Україна".

Політики звернувся до своїх прихильників і повідомив, що від їхніх голосів на виборах, що відбудуться у суботу, залежить його життя.

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"Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, я житиму чи помру. Яке б ви рішення не ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину", — заявив він.

Також він зазначив, що грузинська влада бояться розпочинати судовий процес проти нього, оскільки не хоче, щоб люди в країні почули його голос.

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

Виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджував, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

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Ситуація із Саакашвілі у в'язниці

Політик голодує вже 30-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

Цього ж дня адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Крім того, журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували із Грузії , куди він прибув, щоб підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі