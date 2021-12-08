Зброя НАТО в Україні: у Кремлі заявили про "повзучу загрозу" Росії

Пісков бачить загрозу у солдатах НАТО/Колаж "Сьогодні"

НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але виключно на своїй території. Про це, не моргнувши оком, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі газеті "Известия"

Нікому не загрожуємо

"Росія нікому не загрожує. Росія вживає заходів проти повзучої загрози, яка поширюється у бік її кордонів. Ми бачимо, як НАТО поступово починає підминати Україну під себе. Для Росії це "червона лінія". Але в будь-якому випадку Росія, все, що вона робить, – все робиться в рамках території Російської Федерації", – запевнив Пєсков.

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Він також додав, що це не російські солдати приїхали кудись до Латинської Америки.

"І це не наші солдати приїхали кудись до Латинської Америки. Це американські солдати приїжджають сюди", – наголосив Пєсков.

Думка Путіна

Трохи згодом своїми побоюваннями на цю тему поділився і президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

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РФ непокоїть можливість прийняття України до НАТО, оскільки там з'являться озброєння Альянсу, заявив Путін, передає ТАРС.

"Червоні лінії" Кремля