Зброя для України: ще одна країна надасть допомогу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Польща готує пакет воєнно-технічної допомоги Україні. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, передає "Укрінформ".

Він уточнив, що щодо першої партії військової допомоги рішення вже прийняте, тепер готується наступне постачання.

Реклама

"Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії", – сказав він.

За його словами, окрім практичної допомоги, яку Польща вже надає Україні, відчувається жорсткий голос польських парламентаріїв на підтримку України та їхня готовність відстоювати інтереси України на рівні міжпарламентського співробітництва з іншими.

Військова допомога Україні